Von Fans der Reihe seit Jahren herbeigesehnt, hat Nintendo nun tatsächlich den dritten Teil seiner Sci-Fi-Rollenspielreihe „Xenoblade“ angekündigt. „Xenoblade Chronicles 3“ erscheint im September 2022 für die Nintendo Switch und entführt wieder in jene von riesigen Titanen bevölkerte Spielwelt, die Gamer schon in den ersten beiden Teilen in ihren Bann zog. Im Trailer gibt es erste Eindrücke vom Spiel und seiner Story zu sehen.