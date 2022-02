Frühlingserwachen mit bis zu 15 Grad im Winter

Klimaforscher sind besorgt, denn der Frühling im Winter treibt auch in der Natur seltsame Blüten. Denn sie erwacht weit früher als noch vor einigen Jahren. Und zwar vom Himmel hoch über Wien, wo dessen Hüter Gerhard Heilingbrunner die ersten Zitronenfalter sichtete, bis in die Praterauen, den Lainzer Tiergarten, aber auch den Schlosspark in Schönbrunn. In diesen urbanen Naturoasen ist der Klimawandel - wenn auch fürs Auge erfreulich, so aber doch ökologisch zum Nachdenken anregend - am offensichtlichsten.