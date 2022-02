„Faden-Fluch“ löste ein Ehedrama mit Messer aus

In den frühen Morgenstunden des 20. Juni eskalierte die Situation in der Wohnung in Asten. Der 41-Jährige weckte seine Gattin, die im Zimmer der Tochter schlief. Machte ihr wieder Vorwürfe wegen einer Markierung auf dem Ehebett, die er für ein Zeichen der Untreue hielt. Und wegen des gelben Fadens, den aber nur er sah. Zuerst soll er seine Frau am Balkon gewürgt und erst losgelassen haben als der 16-jährige Sohn dazwischen ging. Wenig später habe er sie, so steht es im Unterbringungsantrag, mit einem spitzen Küchenmesser in den Hals gestochen. Wieder half der Teenager der schwer verletzten Mutter.