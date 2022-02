Viel heiße Luft um teures Heizen in St. Pölten

Ein Thema, das allen mächtig einheizt: Seit der massiven Preissteigerung für Fernwärme-Bezieher in St. Pölten, laufen – wie berichtet – nicht nur Betroffene gegen die Kostenexplosion Sturm. Auch die Reaktionen aus der Politik ließen nicht lange auf sich warten. Die Opposition fordert rasches Handeln, die in der Landeshauptstadt regierende SP sieht hingegen die Bundesregierung am Zug.