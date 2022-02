Preis-Explosion macht schnelles Handeln nötig

ÖVP mit Dringlichkeitsantrag

Die ÖVP forderte per Dringlichkeitsantrag Maßnahmen zur Reduktion der Fernwärme-Preise. „Die Erhöhung kann aufgrund der Fernwärme-Monopolstellung in St. Pölten nicht durch einen Anbieterwechsel gemindert werden“, hält ÖVP-Klubobmann Florian Krumböck fest. Die Opposition sieht die Stadt als Mehrheitseigentümerin klar in der Pflicht. Etwa mit einer zweckgebundenen Gewinnausschüttung von 2,7 Millionen Euro für eine Preisreduktion. „Das wurde von der SPÖ abgelehnt“, so Krümböck.