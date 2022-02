China: Schnelltest mit PCR-Genauigkeit vorgestellt

So schnell wie ein Antigentest und so genau wie ein PCR-Test - solch einen Corona-Test haben chinesische Wissenschaftler nach eigenen Angaben nun entwickelt. Die Forscher der Fudan-Universität in Shanghai stellten ihr Werk am Montag im Fachblatt „Nature Biomedical Engineering“ vor. Bei dem Verfahren wird demnach genetisches Material auf Teststäbchen mikroelektronisch untersucht und innerhalb von wenigen Minuten ein genaues Ergebnis erzielt.