Baggerfahrer stürzte in Fluss: Kollegen als Retter

Das war Rettung in letzter Sekunde! Ein 58-Jähriger ist am Dienstag um 8 Uhr auf einem Werksgelände in Lenzing mit seinem Bagger in die Ager gestürzt. Die Führerkabine füllte sich sofort mit Wasser. Zwei Kollegen schlugen das Heckfenster mit einem Stein ein, zogen den 58-Jährigen aus der Kabine und retteten ihn so vor dem sicheren Ertrinkungstod.