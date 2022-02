Korn: „Macht euch alle keine falschen Hoffnungen“

Das Album schließt mit dem Song „Worst Is On Its Way“ - sind das wir Menschen, die den Planeten sukzessive zerstören?

Gar nicht, der Song ist viel persönlicher. Ich hatte in meinem Leben immer mit mentalen Problemen zu kämpfen, hatte viele Aufs und Abs, aber derzeit befinde ich mich in einer positiven und stabilen Lage. Ich habe aber Angst, dass das Schlimmste wieder zurückkommt. Weißt du, was ich meine? Diese Angst, dass es nicht so gut bleiben kann, wie es gerade ist. Dass irgendwo hinter der nächsten Ecke die nächste Depression lauert. Es ist wie eine endlose Schleife, in der ich mich befinde. Auch das Album schlägt seine Haken und zeigt sich positiv, aber es wiegt sich nicht in Sicherheit. Am Ende sagt es dir, dass es nicht so toll bleiben wird. Mach dir keine falschen Hoffnungen.