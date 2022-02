Jugendolympiasiegerin will im „Riesen“ anschreiben

Viermal stand die Bartholomäbergerin bisher am Start eines EC-Riesentorlaufs: Im Dezember 2020 war sie in Andalo (It) verletzungsbedingt nicht zu Lauf zwei angetreten. Bei ihren drei Anläufen in dieser Saison kam sie nicht einmal ins Ziel. „Eigentlich habe ich alles auf dem Riesentorlauf aufgebaut. Im Training und bei FIS-Rennen läuft es ja sehr gut“, erzählt die Absolventin des Dornbirner Sportgymnasiums. „Vielleicht wirkt das Ergebnis vom Sarntal befreiend.“