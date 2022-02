Dieses Unternehmen übernimmt Werbefirma Logicom

2001 hat Thomas Holzer Logicom in Klagenfurt gegründet, um Moving-, Scrolling- sowie Bigboards und mehr für Werbung anzubieten. Nun hat Andreas Lanner von Lanmedia die Klagenfurter Werbefirma übernommen. Das familiengeführte Hermagorer Unternehmen Lanmedia - die Söhne Sebastian und David sind bereits mit an Bord - bespielt Kärnten mit LED-Walls, In- und Outdoor-Screens in Schulen, Handel, Gastronomie und in Wartebereichen, mit Amtstafeln sowie Info-Monitoren.