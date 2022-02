Curlingpaar siegt mit positivem Corona-Test

Die 22-jährige Gil hatte vor den Spielen das Coronavirus eingefangen und war bei der Ankunft in Peking positiv getestet worden, durfte dann aber nach zwei negativen Tests starten. Am Samstag musste sie wegen einer Serie von positiven Resultaten in Isolation. Das Doppel, das nun unter strengen Kontakbeschränkungen starten durfte, hatte alle seine bisherigen sieben Partien verloren. Die beiden hatten als erste olympische Curler Australiens in ihrer Heimat viel Aufmerksamkeit erhalten.