Rasanter Chefwechsel macht viele in SPÖ sprachlos

Viel Freude vor Ort in Freistadt

Mit viel Freude über die Kür Lindners lässt sich sein früher Förderer in der SPÖ-Bezirksorganisation Freistadt, LAbg. a. D. Hans Affenzeller zitieren, auch wenn er hinsichtlich des Schicksals von Birgit Gerstorfer dazu sagt, „dass diese Abwicklung schon ein wenig anders auch gemacht werden hätte können“. Aber es sei trotzdem g’scheiter, dass das nun schnell passiert sei. Früher, als es mal vier SPÖ-Landesräte gab, hat er gesagt: „Es ist leichter, die gesamte SPÖ-Regierungsriege nach Freistadt zu bringen, als einen Freistädter in die Regierung.“ Das ist vorbei.