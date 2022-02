Werner Sejka: „Ich muss mich auspowern“

Wo wollen Sie in zehn Jahren beruflich sein?

Ich sehe mich exakt da, wo ich jetzt bin, wenn mich die Zuseher dann noch immer wollen. Ich studiere zurzeit auch Psychologie, aber nicht um etwas anderes zu werden, sondern um das, was ich tue, besser zu verstehen. In Zeiten wie diesen ist das besonders spannend und wahnsinnig interessant, auch um politische Abläufe besser zu verstehen.