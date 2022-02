Eine 21-jährige, elektrisierende Power-Frau

„Manchmal ist der Job schon ganz besonders fordernd“, erklärt die Kelag-Mitarbeiterin. Denn bei Wind und Wetter müssen die Monteure ausrücken. Die betroffenen Schadstellen sind oft nur schwer zu erreichen – auch die Kletterausrüstung hat einiges an Gewicht. Hinzu kommt, dass man in der Nähe der Freileitungen immer auf der Hut sein muss. „Körperlich kann der Job schon anstrengend sein. Da muss man sich einfach fit halten“, erklärt die junge Power-Frau, die sich mit ihrer Arbeitskollegin erfolgreich in einer Männerdomäne behauptet.