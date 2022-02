Ländle-Jungs zeigen Schweizern wo der Hammer hängt

Böck legte den Grundstein zum Sieg bereits in Durchgang eins, mit Laufbestzeit. In Durchgang zwei zauberte der Head-Pilot bei immer schwieriger werdenden Verhältnissen erneut die zweitbeste Zeit in den Schnee und triumphierte am Ende mit gleich 1,3 Sekunden Vorsprung auf seinen Vorarlberger Landsmann Martin-Luis Walch. Der 18-jährige Schwarzenberger war am Donnerstag nach Zwischenrang zwei noch auf Platz vier zurückgefallen, durfte sich aber an beiden Tagen über seine besten FIS-Riesentorlaufpunkte freuen.