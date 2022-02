McDonald’s & Co.: Schnelle Kost kämpft mit Corona

Das zeigte sich auch bei den 200 Lokalen von Platzhirsch McDonald’s. „Restaurants mit McDrive-Angebot haben die Krise besser bewältigen können. Standorte, denen Pendler und Touristen fehlen, haben starke Verluste erlitten“, weiß McDonald’s-Österreich-Chef Nikolaus Piza. Rund um Shopping-Hotspots läuft es jetzt besonders gut. Der Lieferservice McDelivery, der schon vor der Krise in allen Bundesländern ausgebaut wurde, hilft – der Anteil am Gesamtumsatz liegt aber noch immer im einstelligen Prozentbereich. Heuer wird die Nachhaltigkeits-Offensive fortgesetzt. So bekommen z. B. alle Restaurants mit Parkplatz bis Ende 2023 leistungsstarke E-Schnellladestationen.