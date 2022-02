Sarah Jessica Parker: Kein Zurück für Kim Cattrall

Weil sie als Kinostar die bekannteste Schauspielerin war, hatte Parker von Anfang an die größte Gage erhalten. King: „Die Show hätte ohne das Ja von Sarah Jessica gar nicht existiert. Kim war nicht mehr auf dem Zenit ihrer Kariere, Kristin nur Insidern bekannt und Cynthia eine Theaterdarstellerin. Die Verträge waren dementsprechend dotiert.“ Je länger die Show lief, desto mehr wurden die Schauspielerinnen zu einer großen Familie - mit einer Ausnahme: „Kristin, Cynthia und Sarah Jessica wurden unzertrennlich, Kim hat sich nie anschließen wollen. Sie hat auch ständig mit uns gestritten. Sie hat gesagt, dass sie die beliebteste Figur aus der Serie sei und sie konnte es nicht ertragen, dass nur Parkers Name auf dem Poster stand. So war es aber vertraglich geregelt.“ Die Gagen aller Schauspielerinnen wurden wegen des großen Erfolges stetig angehoben. Doch Cattrall war nie zufrieden, weil „sie nie so viel bekommen hat wie Sarah Jessica.“ Was King nicht verstehen kann, ist, dass Cattrall „die Geschichte nachträglich ändern will und plötzlich sich wilde Storys ausdenkt, mit was für Monstern sie zehn Jahre lang zu tun hatte.“ Denn was sie öffentlich zur Serie gesagt hat, „existiert nur in ihrem eigenen Kopf und hatte mit der Realität nichts zu tun.“