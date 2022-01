Der eigene Haushalt als häufigster Corona-Hotspot

Am, teilweise aber auch über, dem Limit wird derzeit bei den Behörden gearbeitet. Zigtausende Absonderungs- und Aufhebungsbescheide wurden diese Woche ausgestellt. „So lange wie möglich“ soll, anders als in Oberösterreich, das Zurückverfolgen der Kontakte auch in den nächsten Wochen weiterbetrieben werden. Zu wertvoll sind die Erkenntnisse des Contact-Tracings als Basis für politische Entscheidungen.