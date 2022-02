Seltener Schnappschuss von Michael Douglas

Sohn Dylan wurde im August 2000 geboren, drei Monate vor der rauschenden Hochzeit des Paares im New Yorker Plaza-Hotel. Tochter Carys kam im Frühjahr 2003 zur Welt, zehn Tage zuvor hatte die hochschwangere Schauspielerin den Oscar für die beste Nebenrolle in dem Filmmusical „Chicago“ in Empfang genommen.