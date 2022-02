Lisa Schmid: „Ich finde Friedhöfe sehr anziehend!“

„OHNE Maulkorb“ diesmal on the road im berühmten Nikodemus in Purkersdorf mit dem Musikduo Lisa Schmid und David Poglin zum Thema „Tod und das Sterben“. Kabarettistin und Musikerin Lisa Schmid hat sich dieses Thema nämlich zum Fokus ihrer Programme gemacht. Beim Rockprofessor erzählt sie warum sie „keine Frauenthemen im Programm“ wollte und wie es dann zu ihrem eher ungewöhnlichen Schwerpunkt kam. Das Ganze fing mit einem „ungewöhnlichen Hobby“ an: Mit ihrer Oma hat sie sehr früh schon Beerdigungen von Fremden besucht...