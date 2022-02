„Gastro bevorzugt Kälber aus den Niederlanden“

Viele Tiere, darunter auch österreichische Kälber, werden quer durch Europa und in Drittstaaten exportiert. Und das meist unter qualvollen Bedingungen. Das EU-Parlament hat über Tiertransporte in Europa abgestimmt. Die Forderung: Es soll strengere Regeln geben, um das Tierwohl zu erhöhen. Doch was sind die Ergebnisse? Und wie sieht Tiertransport tatsächlich in der Realität aus? Thomas Waitz, Bio-Bauer und EU- Abgeordneter der Grünen, setzt sich stark für dieses Thema ein. Im „Nachgefragt“- Talk mit Moderatorin Raphaela Scharf, erzählt er von den aktuellen Tierschutzbestimmungen und seinen Erlebnissen von Tiertransporten.