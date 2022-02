Rita Moreno: Schock-Enthüllung über Marlon Brando

Moreno enthüllte im Gespräch mit ihrer Kollegin Jessica Chastain im „Actor on Actor“-Chat von „Variety“, dass sie Brando 1954 am Set von „Desirée“ schnell verfallen war. Die 90-Jährige: „Oh mein Gott, war es aufregend, mit Marlon zusammen zu sein. Er war außergewöhnlich in so vielen, vielen Dingen, aber er war auch ein böser Kerl. Er war ein echter Fiesling, wenn es um Frauen ging.“