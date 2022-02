Streifzüge zur Vogelwelt im Nationalpark

Vorträge online

Die allseits beliebten Vorträge wird es auch geben - allerdings nur virtuell. „Nachdem wir nicht wissen, wie viele Leute in einen Saal dürfen, ist es einfacher und sicherer die Vorträge online abzuhalten“, so Kojnek-Kroiss. „Außerdem würde der Charme des Netzwerkens und sich zusammen zu setzen und über das Gehörte zu plaudern ohnehin fehlen, wenn es strenge Vorschriften gibt. Also ist es so die bessere und sicherere Variante. Für Messe und Co. hoffen wir auf die BEX 2023.“ Bis Mitte Februar wird das Programm fixiert. Danach ist es auf birdexperience.org abrufbar.