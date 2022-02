Knochenbrüche bei Geburt: Gutachten belastet Ärzte

Schon die Einlieferung der jungen Frau in ein Spital in Niederösterreich im November 2020 liest sich wie ein medizinischer Horrorbericht. Denn obwohl der Blasensprung bereits erfolgt war, wurde das Baby erst acht Stunden später per kompliziertem Kaiserschnitt ans Licht der Welt geholt. Rasch bestand der Verdacht, dass die winzige Magdalena durch das kräftige Zupacken des Arztes einen Oberarmbruch erlitten hatte.