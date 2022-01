Betrunkene Teenager verprügelten Busfahrer (55)

Der Linienbus war am Sonntagabend um 22 Uhr von Dornbirn auf dem Weg nach Schoppernau im Bregenzerwald. Insgesamt waren zehn Passagiere an Bord des Busses, vier davon waren stark betrunkene Jugendliche, die in Haselstauden zugestiegen waren. In Egg musste sich ein Mädchen der Gruppe in den Bus erbrechen, der Fahrer forderte daraufhin alle vier Teenager auf, den Bus samt Müll zu verlassen.