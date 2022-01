Topmodel Bella Hadid: „Ich kannte keine Grenzen“

Sie sei in einem Teufelskreis gefangen gewesen, durch den sie sich wertlos fühlte, schilderte Hadid. „Ich kehrte ständig zu Männern und Frauen zurück, die mich missbraucht hatten, und das ist der Punkt, an dem ich allen gefallen wollte. Ich fing an, keine Grenzen zu haben - nicht sexuell, körperlich, emotional“, gestand sie. „Ich wollte allen in meinem Job gefallen und die Meinung aller anderen zählte mehr als meine eigene. Im Grunde legte ich meinen Wert in die Hände von allen anderen.“