Bella Hadid weint „jeden Tag und jede Nacht“

Hadid will mit Geständnis Fans Mut machen

Hadid will mit ihrem Posting alle erreichen, die wie sie mit mentaler Gesundheit zu kämpfen haben. Sie erinnert ihre Fans daran, dass Social Media nicht die Realität ist: „Manchmal müsst ihr nur einmal hören, dass ihr nicht allein seid. Ich liebe euch, ich sehe euch und ich höre euch. Ich will, dass ihr wisst, dass es immer Licht am Ende des Tunnels gibt und dass die Achterbahn immer zu einem Stopp kommt.“