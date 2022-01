Alko-Lenker landete in Hollersbach auf Bahngleis

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde beim Lenker ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief mit 2,2 Promille positiv. Dem Pinzgauer wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Das Unfallfahrzeug wurde in den Morgenstunden am Sonntag von den Gleisen entfernt.