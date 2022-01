Vorarlberger trotz Coronakrise in Gründerlaune

Start-up-Szene boomt

Hans Peter Metzler, Präsident der Vorarlberger Wirtschaftskammer, erklärt sich die hohe Gründungswilligkeit in der Bevölkerung mit dem „großen Vertrauen in die hervorragende Wirtschaftsstruktur und dem guten Branchenmix“ des Landes. Zudem sei Unternehmertum generell trendiger und gesellschaftsfähiger geworden, weiß Christoph Mathis, Leiter des Gründerservice in der WKV. An dieser Entwicklung dürften vor allem der „zunehmende Einfluss der globalen Start-up-Szene“, aber auch Social-Media-Kanäle eine besondere Rolle spielen.