Mit Luftdruckgewehr auf Kater „Simba“ geschossen

Der Vierbeiner war am Donnerstag am späteren Nachmittag im Freien unterwegs gewesen und hatte dabei seine Runde in der näheren Umgebung gemacht. „Er ist meist nur in der Nachbarschaft unterwegs“, schildert Maria E. Als „Simba“ wieder zurückkehrte, habe sie nur bemerkt, dass er erschöpft war und sich zum Schlafen legte. „Als ich ihn hochgehoben habe, habe ich gesehen, dass meine Hand blutig ist“, erzählt sie. Beim genaueren Hinsehen entdeckte sie die Einschusswunde.