Der Skiclub Radstadt im olympischen Dauerfeuer

2018 noch vier Radstädter dabei

Waren es in Pyeongchang vier Radstädter, so hält 2022 Teresa Stadlober (trotz der Aufregung vorm Freitag geplanten Abflug) die Fahne hoch. Österreichs Langlauf-Aushängeschild war 2018 drauf und dran, die erste Olympiamedaille für Österreichs Damen in dieser Sportart zu holen, „verlief“ sich bei einer Abzweigung.