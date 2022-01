Ermittlungen nach Tod von Giraffen in Safari-Park

Nach dem Tod von drei Giraffen in Brasilien und der mutmaßlichen Misshandlung weiterer Artgenossen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Zwei Männer, die für deren Haltung verantwortlich waren, wurden festgenommen. Schlussendlich wurden 15 Giraffen beschlagnahmt, die aus Afrika für einen Safari-Park am südlichen Rand von Rio de Janeiro importiert worden waren. Der BioParque do Rio wehrt sich gegen die Anschuldigungen.