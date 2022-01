Kärnten: Rekordbeschäftigung nach Corona-Pandemie

Doch so unvermittelt die Pandemie die heimische Wirtschaft traf, genauso schnell erholt sie sich jetzt wieder – und das wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. „Die Arbeitslosigkeit in Kärnten ist weiter rückläufig“, zeigt der Kärntner AMS-Chef Peter Wedenig in der Bilanzkonferenz am Donnerstag sichtlich erfreut. Im Durchschnitt waren 2021 exakt 20.969 Jobsuchende beim Arbeitsmarktservice in Kärnten gemeldet. 2020 waren es noch um 5.779 mehr gewesen – das ist ein kräftiger Rückgang von 21,6 Prozent.