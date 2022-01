Ex-Finanzchef der Erzdiözese starb nach Skiunfall

Der pensionierte Taxenbacher prallte am Mittwoch im Pongauer Skigebiet Wagrain mit einem dänischen Skiurlauber zusammen. Dabei erlitt der 65-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Däne kam mit einem Schrecken davon. Lidicky hatte 40 Jahre im Dienst der Kirche gestanden.