Lamparter im Fokus ++ Trendsport: Skibergsteigen

In unserer letzten „Steilhang“-Ausgabe vor den Olympischen Winterspielen in Peking nehmen wir den nordischen Kombinierer Johannes Lamparter unter die Lupe. Außerdem gibt es ein exklusives Interview mit Sarah Dreier. Sie ist amtierende Staatsmeisterin im Skibergsteigen (die professionelle Variante des Skitouren) und Anfang Februar bei der EM in den Pyrenäen eine heiße Medaillenkandidatin. Moderator Martin Grasl und KroneTV-Chef Max Mahdalik beleuchten zusätzlich das 25. Nightrace in Schladming, die Para-Ski-WM in Lillehammer sowie die Europacup-Bewerbe in Saalbach, wo die WM 2025 abgehalten wird. Die nächste „Steilhang“-Sendung findet übrigens erst am 24. Februar, nach Olympia, statt.