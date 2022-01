Sturm- und Orkanböen steuern auf Österreich zu

Noch herrscht die sprichwörtliche und leider auch buchstäbliche Ruhe vor dem Sturm: Denn bereits ab Donnerstagnachmittag müssen wir am Alpenostrand mit immer stärker werdendem Westwind und stürmischen Böen rechnen - lediglich ein Vorgeschmack auf das, was uns am kommenden Sonntag blüht: Laut Prognose erwarten uns Sturmböen im Osten mit bis zu 100 km/h, auf den Bergen sogar Orkanböen. Und auch Schnee ist wieder ein Thema.