Stec: „Wechsel kam überraschend - sogar für mich“

sportkrone.at: David, nach einem halben Jahr hast du der heimischen Bundesliga wieder den Rücken gekehrt. Was doch sehr überraschend kam, denn du warst absoluter Stammspieler in Hartberg, hast als Rechtsverteidiger 15 der 18 Partien im Herbst von Anfang an absolviert. Was waren die Gründe für deinen raschen Abschied aus Österreich?

David Stec: Ja, mein Wechsel kam überraschend - sogar für mich. Aber als ich das Angebot bekam, wollte ich dieses annehmen und zurück nach Polen gehen. Ein Grund dafür war, dass mich die Liga, Stadien und die Fans sehr positiv beeindruckt haben, als ich letztens hier in Polen gespielt habe.