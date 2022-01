Impfpflicht löst Beben in der Stadtverwaltung aus

Politik in Schockstarre

Denn nicht nur Asen trat zurück, sondern eine Stunde später auch seine Stellvertreterin, die per Gesetz seine Agenden hätte übernehmen sollen. Nach ihrer Absage wäre als nächstes Thomas Jenny zum Zug gekommen, der langjährige Leiter des Innsbrucker Strafamtes. Doch auch er sagte schriftlich ab. Drei Rücktritte in der hohen Stadtverwaltung binnen drei Stunden – auch das gab es in Innsbruck noch nie. Die Politik fiel augenblicklich in eine Art Schockstarre. Denn die Begründung des Amtsvorstandes, auf die auch die beiden andern Bediensteten verwiesen, ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.