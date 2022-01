„Habe Freddie beim ersten Treffen nicht erkannt“

Bei einer neuen Ausgabe von „Ohne Maulkorb“ besucht Rudi Dolezal Herbert Hauke, oder Herbi - wie er sich nennt - in seinem Rockmuseum in München. Als Musikinteressierter der ersten Stunde hängt er seit rund 50 Jahren mit Rockstars in Backstage-Bereichen herum und hat sich, quasi nebenbei, eine stattliche Sammlung an Memorabilia aufgebaut. Sein erstes Treffen mit Queen-Legende Freddie Mercury ist ihm heute ein bisschen peinlich, wie Herbi Hauke erzählt: „Ich hab Freddie gar nicht erkannt. Er war so unscheinbar.“ Mehr dazu und über die Entstehung des Rockmuseums sehen Sie im Video oben.