Politischer Paukenschlag in Dolomitenstadt Lienz

„Meine Beweggründe liegen in der jüngsten Vergangenheit. Die hat uns gezeigt, dass wir in Lienz keinen Fortschritt erreichen“, erklärt Theurl. Mit seinem eigenen parteiunabhängigen Team möchte er künftig bei Entscheidungen mitwirken. „Wir sehen uns so stark, mit ein paar Mandaten in die Stadtregierung einzuziehen.“ Eine Koppelung mit der ÖVP schließt er grundsätzlich nicht aus. Als realistisch betrachtet er die Chancen auf eine Stichwahl um den Bürgermeisterposten. „Sollte das klappen, werden wir voller Elan hineingehen.“