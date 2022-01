Paris Hilton sorgt mit High-Heels-Fail für Lacher

Paris Hilton hat in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon einen Wahnsinns-Auftritt hingelegt, der auch Schmunzeln lässt. Die US-amerikanische Hotel-Erbin stöckelte fröhlich winkend in einem hautengen neonfarbenen glitzernden Kleid in die Sendung - und hatte dabei verschiedene High Heels an den Füßen.