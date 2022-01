Haaland verletzt - Adeyemi wäre „gerade passend“

Die Spur zu Adeyemi wird „immer heißer“, weiß die „Bild“. Der TV-Sender Sky berichtet darüber hinaus von einem „Adeyemi-Gipfel“, der am Montag (heimlich) in Salzburg stattgefunden haben soll. Die BVB-Bosse sollen mit ihren Salzburger Pendants die Verhandlungen um das deutsche Stürmer-Supertalent vorantreiben und schon in die finale Phase führen. Adeyemi und Dortmund? Das würde wohl passen - erst recht, als Einser-Knipser Erling Haaland sich mit „muskulären Problemen“ aktuell out ist.