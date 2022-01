Superstar verletzt: Rätselraten um Erling Haaland

Erling Haaland wurde am Wochenende beim Sieg von Borussia Dortmund in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim verletzungsbedingt ausgewechselt. Seitdem war eine Diagnose ausgeblieben. Borussia Dortmud vermeldete am Montag, dass es sich um muskuläre Probleme beim Superstar handelt. Eine eindeutige Diagnose sowie eine Ausfallzeit des Stürmers wurde nicht kommuniziert.