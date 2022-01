Ältester männlicher Gorilla der Welt gestorben

Er habe aber bereits in den vergangenen Tagen an Appetitlosigkeit und Schwellungen im Gesicht gelitten. „Ozzie“ sei der drittälteste Gorilla der Welt gewesen, hieß es. In freier Wildbahn werden Gorillas meistens nur rund 40 Jahre alt, in Zoos auch mal 50. Im Berliner Zoo lebt das älteste Gorilla-Weibchen der Welt: „Fatou“ ist im April 64 Jahre alt geworden.