Swiatek erstmals im Halbfinale der Australian Open

Vor zwei Jahren hatte sie in Melbourne im Achtelfinale Kerber abgefertigt, im Halbfinale aber mit einer Niederlage gegen die Tschechin Petra Kvitova das Endspiel verpasst. Diesmal zog die 28-Jährige nach Madison Keys als zweite Amerikanerin in die Vorschlussrunde ein. Keys, die US-Open-Finalistin von 2017, kämpft am Donnerstag gegen die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty um einen Platz im Endspiel (9.30 Uhr MEZ).