Fahrfehler war Grund für Horror-Crash bei Graz

Ein aufsehenerregender Verkehrsunfall mit zehn Verletzten ereignete sich im Juni 2021 in Dobl-Zwaring (GU). Ein 45-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Porsche und krachte frontal in einen Kleinbus. Am Dienstag musste er sich dafür vor Gericht verantworten: Geldstrafe und Schmerzensgeldzahlungen (nicht rechtskräftig).