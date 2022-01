Verkehrs-Plan schafft Unmut in der Stadtpolitik

Denn auch der Radverkehr nimmt in der Strategie viel Raum ein. Neben mehreren altbekannten Projekten gibt es auch vereinzelt neues. So soll es in Itzling als Verbindung zum Techno-Z eine Rad-Unterführung der Lokalbahn geben. Das Projekt befindet sich aber noch im Konzeptstadium. Für Wirbel sorgt wieder einmal der geplante Radweg Richtung Wals in der Innsbrucker Bundesstraße. Bürgerlisten-Stadträtin Martina Berthold sieht in der Verkehrsstrategie nur die halbe Wahrheit.