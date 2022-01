„Müdes“ E-Auto: Käufer gewinnt Prozess in OÖ

Bessere Reichweite bei neueren Modellen

Laut dem beim Zivilprozess am Landesgericht Linz gehörten Sachverständigen sei das kein Mangel bei einem im Jahr 2018 gekauften E-Auto. Heute wären alle E-Autos viel besser bei der Reichweite. Der e-Golf des Mühlviertlers sei eben ein „umgemodeltes Benzinfahrzeug“ mit einer kleinen Batterie. „Aber der Autohändler hat auf diesen Umstand nicht hingewiesen. Ein Käufer eines Elektroautos darf zwar nicht damit rechnen, dass sein Fahrzeug in jedem Fall die angegeben Kilometer erreicht, aber wenn es in im Normalbetrieb vorkommenden Fällen weniger als 50 Prozent der angegebenen Reichweite erreicht, muss das der Händler dazusagen“, erklärt Anwalt Poduschka.