VGT: Leid bei Tiertransporten wird verlängert

Am Wochenende protestierten die Mitglieder des VGT deshalb bundesweit gegen diese perfide Art der Lobby-Politik und bedankte sich mit Sprüchen wie „ÖVP auch in Türkis noch Schwarz auf Weiß für Tiertransporte“, und „ÖVP Österreichische Viehverkehrspartei“. Auch am Bregenzer Molo wurde demonstriert. Die ÖVP ignoriere das Leid von Millionen von Tieren und nehme die Bevölkerung nicht ernst, die seit Jahren fordere, diese Transporte komplett zu beenden, war dort zu hören.