Spanische Königsschwester trennte sich von Ehemann

Erst am vorigen Mittwoch hatte die Zeitschrift „Lecturas“ Fotos veröffentlicht, auf denen Urdangarin und eine fremde Frau zu sehen sind, wie sie am Strand von Bidart im französischen Baskenland Hand in Hand spazieren. Er stellte sich später heraus, dass es sich bei der Frau um eine Arbeitskollegin des bei einem Anwaltsbüro in Vitoria-Gasteiz im spanischen Baskenland beschäftigten Noch-Ehemannes von Cristina handelte. Von Journalisten auf der Straße befragt, sagte Urdangarin dazu einige Tage später nur: „Solche Dinge passieren nun einmal.“ Man wolle das „Problem“ zu Hause besprechen.